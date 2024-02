Advogado de Avelino Farinha acredita que MP vai pedir prisão preventiva

O Ministério Público deverá propor prisão preventiva para Avelino Farinha, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira. A indicação é do advogado de defesa, Raul Soares da Veiga, com base no despacho de indiciação.

O advogado descreve a medida de coação como "completamente desproporcional e infundada" e pede uma decisão "proporcional e comedida".

À entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal esta sexta-feira, 2 de Fevereiro, o representante do empresário madeirense líder do grupo AFA apontou que o seu constituinte deverá começar a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial ainda esta tarde.

Soares da Veiga considera que os indícios da acusação "são insuficientes", pelo que garante "dar boas razões" ao juiz de instrução criminal para que recuse a proposta do Ministério Público, tendo em conta que prisão preventiva "não é minimamente razoável, não é minimamente legal, não é minimamente proporcionado".

Avelino Farinha deverá começar a ser ouvido pelo juiz de instrução criminal esta tarde, depois de Custódio Correia ter sido interrogado. Amanhã está previsto o primeiro interrogatório judicial de Pedro Calado.