Em destaque menos polarizado, Madeira continua nas capas dos jornais

Bom dia. As primeiras páginas da imprensa nacional continuam a dar destaque, uma semana depois do caso rebentar, à situação na Madeira. Os pormenores, com dados que constam das provas recolhidas nas buscas da investigação chegam aos jornais, quando ainda nem os detidos foram ouvidos.

No Correio da Manhã:

- "Escândalo na Madeira. Centenas de escutas revelam corrupção. Autarca guarda diamante em papel vegetal no gabinete"

- "Benfica. Schmidt encantado com reforços aposta no título"

- "Goleadores. Leão melhor ataque do século"

- "Riqueza produzida passa os 260 milhões. Portugal campeão europeu do crescimento do PIB"

- "Batem rapazes. Raparigas mais embriagadas aos 18 anos"

- "Em café de Monforte. Atropela cinco pessoas para vingar recusa de cerveja"

- "Vimioso. Alunos suspensos da escola 4 dias por sodomizar colega"

- "Lucros em alta. Banca assustada com futuro xadrez político"

- "Amarante. Jogador expulso após ser vítima de insultos racistas"

No Público:

- "Prestações de parte do crédito à habitação vão ter alívio em fevereiro"

- "Protestos também noutros países. Acordo da UE com o Mercosul é a primeira 'vítima' da revolta dos agricultores franceses"

- "Dependências. Mortes por doenças ligadas ao álcool batem recordes"

- "Entrevista. O PAN 'acaba por recair' no 'centro-esquerda': Inês Sousa Real também fala sobre a tentativa de acordo na Madeira"

- "Endividamento. Amortizações e PIB atiram rácio da dívida para baixo dos 100%"

- "Espanha. Juntos chumba lei da amnistia e força Governo a mais negociações"

- "Aumento de custos. Creches privadas ameaçam deixar programa de gratuitidade"

- "Açores a votos. Sondagem põe PS à frente e aponta para maioria da AD com Chega"

- "Cartoon político. Uma exposição que nos traz de volta o humor terno e inteligente de Sam"

- "Quinta das Damas, em Lisboa. Urbanização junto ao Palácio da Ajuda terá grande jardim e escola privada para 600 alunos"

No Jornal de Notícias:

- "Número de estrangeiros a recorrer ao SNS não pára de crescer"

- "Passagens para nenhuma margem. Travessias de peões na via-férrea, em Vila Nova de Gaia, estão prontas desde 2022 mas continuam interditadas"

- "Calado adjudicou contratos de 17 milhões ao ex-patrão"

- "Goleada do Sporting surpreende Europa"

- "Vila Verde. Coucieiro quer criar memorial de homicídio de três irmãs"

- "Julgamento. Obra Diocesana inscreveu adulto na creche"

- "Braga. Condutores fintam buracos para chegar ao Bom Jesus"

- "Bragança. Teatro municipal descentraliza cultura há duas décadas"

No Diário de Notícias:

- "Espanha. Independentistas catalães chantageiam Sánchez com voto contra a amnistia"

- "Saúde. O que leva médicos a não querer o SNS? Desilusão, ser 'descartável' e a 'má remuneração'"

- "Onde estava há 50 anos? Artur Pinto, publicitário"

- "Identidade. Marcelo vetou, mas a lei continua a obrigar as escolas a proteger alunos trans e LGBT"

- "Habitação. Prestação da casa alivia em fevereiro pela primeira vez desde 2022"

- "Madeira. Maioria PSD/CDS/PAN em braço-de-ferro com presidente"

- "Protesto. Dos cartazes polémicos às pinturas na Câmara de Lisboa, a luta 'radical' do Coletivo pela Libertação da Palestina"

No Negócios:

- "Negociação coletiva caiu no primeiro ano do acordo"

- "Famílias voltam a dar força à economia"

- "Estudo do Técnico diz que relatório sobre novo aeroporto é enviesado"

- "Estados Unidos. Fed quer travar euforia e deve manter juros"

- "Lítio - Savannah quer provar inocência na 'Operação Influencer'"

- "Finanças. Bancos preparam-se para revelar lucros recorde"

- "Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros: 'Temos de perceber como as tecnologias devem contribuir para a Segurança Social'"

No O Jornal Económico:

- "Auditoria interna iliba Savannah no Caso Influencer"

- "'Mesmo em conjuntura adversa as empresas têm conseguido preservar emprego' [presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro]"

- "JP Morgan antevê corte nas taxas de juro apenas na recta final do ano"

- "Economia portuguesa lidera crescimento numa zona euro pressionada pela fraqueza alemã"

- "'Turmas de alunos de diversos países têm fortes implicações nos resultados' do PISA - Josefa Lopes, Vice Secretária-Geral da FNE"

- "Operação na Madeira começou a ser preparada em setembro"

- "Israel vai antecipar recrutamento de 1.300 militares"

- "APA corta hipóteses de Montijo receber novo aeroporto"

- "Topo da Agenda: execução orçamental de 2023"

No A Bola:

- "Sporting. Gyokeres. Próximo golo custa Euro1 milhão"

- "FC Porto. Otávio quer ser dragão, Famalicão trava"

- "Benfica. Di María volta a abrir a porta de saída"

- "Rio Ave. Adrien regressa a Portugal"

- "Bola ao Centro. Como Taylor Swift deu a volta à NFL"

No Record:

- "Sporting. Como se cria um monstro. Os segredos da explosão desportiva e mediática de Gyokeres"

- "Benfica. Di María assume saída"

- "FC Porto. Otávio em risco"

- "Rio Ave. Adrien e Vrousai garantidos"

- "Chaves. Essugo chegou"

- "Estoril. Santos empresta Baço e Zanocelo"

- "Casa Pia. Nuno Moreira certo"

E no O Jogo:

- "'Eva' com um pé na canarinha. Está nos pré-convocados do Brasil para março"

- "FC Porto. Octávio: donos do Famalicão complicam negócio"

- "Rodrigo Conceição, agora no Zurique, aposta nos dragões na corrida ao título: 'O FC Porto destaca-se pela união do balneário'"

- "Sporting. Koindredi confirmado"

- "Mais letal que Gyokeres só mesmo Jardel"

- "Benfica. Florentino, guarda-costas das estrelas. Destaca-se de Kokçu nas recuperações, interceções e duelos.

- "Braga-Chaves. Artur Jorge quer responder às vitórias dos três primeiros: 'Goleadas devem servir de exemplo'"

- "Paulo Jorge Pereira, selecionador de Andebol, visitou O Jogo e aponta Paris como meta: 'Vamos lutar com tudo para estar nos Jogos'"

- "Mercado: V. Guimarães. André Silva perto do Hellas Verona"

- "Rio Ave. Adrien e Vrousai são reforços"

- "Vizela. Petrov é nova opção no ataque"

- "Moreirense. Central Carlão contratado"

- "Boavista. Lille leva Tiago Morais por 4MEuro"