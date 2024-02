Adiado jogo Leixões-Nacional por falta de policiamento

O jogo Leixões-Nacional, da 20.ª jornada da II Liga portuguesa, marcado para hoje, às 11:00, foi adiado por falta de policiamento, disse à agência Lusa uma fonte da SAD da entidade leixonense.

A decisão foi tomada na reunião preparatória do encontro, uma hora antes do jogo, sensivelmente, no Estádio do Mar, em Matosinhos, perante a constatação de que havia policiamento insuficiente, adiantou a mesma fonte, explicando que os agentes presentes eram em número inferior ao necessário.

Terá sido a própria PSP a considerar, face àquela situação, não estarem reunidas as condições para que o jogo se realizasse, o que terá levado os responsáveis da Liga Portuguesa de Futebol Profissional presentes e os clubes envolvidos a acordar o adiamento do jogo.

O Leixões ocupa 17.º e penúltimo posto da classificação geral II Liga portuguesa de futebol, com 17 pontos, e o Nacional encontra-se no 3.º lugar, com 37 pontos.