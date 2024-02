Humoristas 4Litro indignados pela forma como foram tratados por artistas do continente na Festa dos Compadres

O colectivo humorístico 4Litro, um dos elementos do cartaz da animação da Festa dos Compadres, em Santana, recorreu este domingo à sua página oficial no Facebook para demonstrar a sua indignação pela forma como foram tratados no evento e pedir desculpa ao público madeirense.

"O QUE VEM DE FORA É QUE PRESTA!! Foi com muito orgulho que fomos a Santana mais uma vez e onde íamos estrear o nosso novo formato, infelizmente começamos a nossa actuação mais tarde porque o artista que veio antes de nós entrou mais tarde. Quando era para fazermos no mínimo 1h30 de duração de espectáculo tivemos que ser cortados a meio por causa da pressão da agente dos Diapasão sobre a organização e dos técnicos de som. Devido a essa pressão que iriam invadir o palco para acabar com o espectáculo deixamos o espectáculo a meio e não conseguimos estrear o nosso DUO PIMBALHUDO e as nossas 2 novas músicas. A falta de respeito dos artistas do continente para com os de cá é muito grande. E o sentimento do madeirense perante os do continente é sempre de pequenez. Tem acontecido constantemente não só connosco mas muitas vezes também com outros artistas madeirenses. Pedimos desculpa ao nosso público por termos terminado o nosso espectáculo tão abruptamente e estamos com muita pena que não tivéssemos estreado as novas músicas que prometemos", diz o grupo madeirense.

"Esperamos que o próximo espectáculo seja melhor. Chegou a altura dos artistas madeirenses dizerem basta a esta falta de respeito de quem vem de fora e sentimento de insignificância para com os artistas madeirenses que têm sempre de baixar as orelhas perante estas situações. Eram só 15 a 20 min do nosso tempo que faltava. Era 1h30 de duração e não 1h10. E não se pode tirar os artistas a meio da performance do nada. É tudo obrigado e bom Domingo!", conclui.