Marítimo com duas alterações no 11

O Marítimo entra com duas alterações no 11 inicial para o jogo deste domingo, que tem início às 14 horas. Euller e Tomás Domingos entram para os lugares de Diogo Mendes e Igor Julião, para enfrentar o Benfica B no jogo para a 20.ª jornada da II Liga, que se disputa no Estádio do Marítimo.

Fotoprint Liga de Clubes

O treinador Fábio Pereira procura o regresso às vitórias, desta feita em casa, após derrota (3-2) contra o AVS, jogo que contará com apoio do público, uma vez que o policiamento está a ser feito com a presença dos agentes necessários.

Cerca de 30 elementos da PSP devem assegurar Marítimo - Benfica B Jogo será realizado às 14h00, mas a decisão cabe a cada elemento, garante presidente do Sindicato (ASPP-PSP), Adelino Camacho

Neste momento as bancadas do estádio estão bem compostas de público e tudo aponta para que comece às 14 horas como está previsto.