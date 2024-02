Saúde e obras absorvem metade do dinheiro do Governo

A manchete da edição do DIÁRIO deste domingo revela que Metade do dinheiro do Governo vai para saúde e obras. Em específico, resumimos que a "Região contratou 412 milhões com 1.039 fornecedores, em 2023. A concessão do serviço de transporte de passageiros, agora sob suspeita no âmbito da Operação Zarco, originou o maior contrato do ano. Empreitadas públicas foram superadas em valor pela aquisição de bens móveis". Saiba tudo nas páginas 6 e 7.

Nesta edição de 4 de Fevereiro de 2024 saiba os últimos desenvolvimentos do processo que tem a Madeira expectante. Tudo em suspenso até amanhã é o título, ao qual acrescentamos que os "arguidos continuam detidos em Lisboa, 12 dias após a Operação Zarco na Região e sem indicação de quando haverá medidas de coacção", além de que realçamos que "'nenhum' concurso público foi feito à medida do Grupo AFA, garante advogado de Avelino Farinha, que continua a ser ouvido na segunda-feira" e, ainda, frisamos que "Calado só será interrogado esta semana". Também noticiamos que a "Secretaria de Pedro Fino garante transparência no procedimento do novo hospital". Tudo para ler nas páginas 2 e 3.

Um problema para ler, também, é que os Arrumadores voltam a 'cercar' condutores por uma moeda. Saiba mais na página 4.

Outro problema ainda mais grave e óbvio nesta notícia Padeiro de Santa Cruz seduzia crianças no Facebook, que poderá ler na página 5.

Por fim, uma boa notícia: Bartender ganha notoriedade e é mais um rosto da 'Geração do Futuro'. Artigo nas páginas 10 e 11.