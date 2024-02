Cafôfo reage à decisão de Ireneu às 18 horas

Para perceber qual a reacção do PS-M sobre a decisão do Representante da República em manter o actual governo de Miguel Albuquerque será preciso esperar até às 18 horas, altura em que Paulo Cafôfo irá reagir sobre a posição de Ireneu Barreto que anunciou, esta tarde, no Palácio de São Lourenço, que o executivo demissionário vai manter-se em funções de gestão.

Barreto deixou ao Presidente da República a última decisão sobre o futuro do executivo, nomeadamente a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira a partir de 24 de Março deixando alguma esperança aos socialistas de verem convocadas eleições antecipadas, um desejo sucessivamente reiterado sempre falou sobre a actual crise política que se instalou na Região.

Esta manhã os socialistas estiveram reunidos em Machico para analisarem questões de índole autárquico.