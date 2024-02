Paulo Cafôfo destaca importância dos apoios à juventude e à prática desportiva

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, destacou, hoje, a importância dos apoios à juventude e à prática desportiva, enquanto factor decisivo para a formação dos jovens e para a promoção dos hábitos de vida saudáveis.

Paulo Cafôfo marcou presença, esta tarde, na sétima edição do torneiro ‘Ponta do Sol Cup’, iniciativa que é apoiada pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, que decorre até à próxima segunda-feira no campo municipal da Ponta do Sol, nos Canhas.

O líder socialista, que se fez acompanhar pela presidente da autarquia ponta-solense, enalteceu a estratégia seguida pela edilidade, que tem vindo a optar pelo apoio às áreas do desporto e da juventude, neste caso concreto, a este torneio.

É de louvar o facto de o executivo camarário, liderado pela Célia Pessegueiro, se associar a esta iniciativa que se revela fundamental do ponto de vista da promoção da prática desportiva, da saúde, do convívio e da troca de experiências entre os jovens". Paulo Cafôdo

Este torneio reúne um total de mais de 750 atletas da Região, do continente e dos Açores e, na óptica do presidente do PS-M, é um exemplo que deve ser seguido por outras instituições, as quais, sublinha, devem contar com apoio das entidades com responsabilidades governativas.

“A formação dos nossos jovens deve ser uma prioridade e tem de estar no centro das políticas públicas”, considerou.