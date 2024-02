Jaime Filipe Ramos indica que PSD está preparado para qualquer decisão de Ireneu Barreto

O líder da bancada parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, avançou, hoje, com a possibilidade da recandidatura de Miguel Albuquerque ao cargo de presidente do Governo Regional. O deputado falava aos jornalistas à margem da reunião plenária, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O social-democrata lembrou que toda a situação está dependente da decisão do Representante da República e também do Presidente da República. “Os madeirenses querem uma resposta rápida”, indicou o parlamentar, referindo-se ao clima de incerteza que paira há cerca de três semanas dada a investigação judicial em curso.

“Todos os cenários estão em aberto”, assume o deputado. Questionado sobre possíveis nomes para encabeçar um novo governo, Jaime Filipe Ramos disse que o PSD é um partido responsável e que está disponível para uma situação estável, seja qual for a decisão do Representante da República. No entanto, não quis avançar com um nome.

“O PSD está preparado para dar uma resposta adequada. Aguarda pela decisão do sr. Presidente da República”, disse, indicando que houve sentenças antes do tempo.