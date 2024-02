Ireneu Barreto já reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, já se reuniu, hoje, com o Presidente da República. Este encontro com Marcelo Rebelo de Sousa serviu para informar das consultas com os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa Regional.

O presidente do Governo Regional da Madeira pediu a demissão, na sequência da investigação judicial levada a cabo no mês passado, na Madeira, por suspeitas de corrupção. Os partidos com assento parlamentar foram escutados por Ireneu Barreto, que levou as suas considerações até Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a agência Lusa, o encontro durou cerca de uma hora, não tendo sido autorizada a entrada de jornalistas.

Já foi avançado que, amanhã, deverá haver comunicação sobre qual o futuro para a Região: um convite para a formação de novo governo ou a marcação de novas eleições.