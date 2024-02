DDIARTE criam imagem para o Mesclarte’24

A organização do Mesclarte’24 convidou a dupla criativa DDiarte para juntamente com o tema a discussão de 2024, 'Reinventar a tradição', idealizassem uma imagem que reflectisse a proposta que merecerá discussão.

“Foi-nos pedida uma imagem que reflectisse sobre o curto tempo que temos para a sensibilização e definição de regras no uso da inteligência artificial vs criatividade humana e que focasse no tema “reinventar a tradição”, achamos que o resultado foi bem conseguido", sublinham os DDiarte.

A Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia que está a causar um impacto significativo em muitas áreas, incluindo negócios e indústrias criativas. Muitas empresas estão a utilizar IA para melhorar processos, optimizar a tomada de decisões e aumentar a eficiência, tornando-se mais competitivas no mercado. No entanto, apesar dos benefícios da IA, ainda existe uma enorme lacuna e poucas regras no aproveitamento da capacidade criativa dos colaboradores das empresas.

Segundo a organização do evento, a IA é uma tecnologia que permite que as empresas analisem grandes volumes de dados para identificar padrões, prever tendências e fazer recomendações com base em dados. Isso significa que as empresas podem usar o IA para automatizar tarefas repetitivas, reduzir custos, melhorar a precisão e a rapidez da tomada de decisões e aumentar a eficiência operacional.

No entanto, a dependência excessiva da IA pode levar a uma redução da criatividade e inovação dos colaboradores das empresas. Muitas vezes, os colaboradores serão treinados para seguir processos pré-definidos e usar a IA para tomar decisões. Isso pode levar a uma falta de iniciativa e capacidade de inovação por parte dos colaboradores, pois eles não têm a oportunidade de explorar soluções fora do âmbito da IA.

Além disso, a IA não é infalível. Os algoritmos podem ser tendenciosos ou não conseguir capturar todas as nuances e complexidades do mundo real. Isso significa que, em algumas situações, a IA pode tomar decisões erradas, o que pode ter um impacto significativo na empresa e em seus clientes.

"Por isso, é importante que as empresas encontrem um equilíbrio entre o uso da IA e o aproveitamento da capacidade criativa de seus colaboradores. As empresas devem fornecer oportunidades para que os colaboradores desenvolvam suas habilidades e ideias criativas e inovadoras, incentivando-os a explorar soluções fora do âmbito da IA. É importante que as empresas usem a IA com prudência e compreendam suas restrições, a fim de evitar erros que possam ter um impacto negativo na empresa e em seus clientes", entende a organização do Mesclarte.

A Cimeira Atlântica - Mesclarte’24 é um evento organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC).