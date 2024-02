PS rejeita que Ireneu Barreto passe "cheque em branco" ao PSD

Paulo Cafôfo reiterou, este sábado, a realização de eleições legislativas antecipadas, não aceitando que o representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, passe um "cheque em branco" ao PSD para legitimar o actual regime.

No âmbito da reunião da Comissão Política do PS-M, esta manhã, o presidente do PS-Madeira frisou que a realização de eleições antecipadas é a única forma de poder legitimar politicamente um novo governo, depois do megaprocesso de corrupção em curso que já levou à constituição do presidente do Governo como arguido e à demissão do Executivo. O líder socialista vinca que é preciso devolver a palavra aos madeirenses e porto-santenses, para fazer a democracia funcionar, pois essa “é a única solução para ultrapassar este período negro da história da Madeira”.

A aguardar que Ireneu Barreto se reúna com o Presidente da República, Paulo Cafôfo disse, contudo, que não faz sentido que haja a nomeação de um governo até a realização de eleições antecipadas, o qual nem teria tempo sequer para apresentar um orçamento. “Nós não queremos, à instabilidade já criada pelo próprio PSD, somar mais uma instabilidade com um governo que só vai durar cerca de um mês e meio. Se acontecesse isso, esse governo não teria legitimidade política e o senhor Representante da República estaria a legitimar este regime que, como vemos e sabemos, é um regime que está podre”, sustentou.

Disse que o PSD não pode dar “garantias absolutamente nenhumas” ao representante da República, porque não tem "uma liderança nem apresenta quem seria esse líder de um governo a ser nomeado até à realização de eleições antecipadas", explica nota enviada pelo partido.

“Não se pode passar um cheque em branco, nem se pode legitimar este regime que apodreceu por dentro com este pacto corruptivo”, advertiu.

Neste sentido, a solução passa por deixar o actual governo em gestão até que Marcelo rebelo de Sousa, quando constitucionalmente for possível, marque eleições antecipadas na Região. Na óptica de Cafôfo as eleições seriam possíveis no final de Maio ou até simultaneamente com as eleições para o Parlamento Europeu.