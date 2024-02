Representante comunica decisão sobre crise política na Madeira amanhã às 15 horas

Numa nota enviada à imprensa, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Conselheiro Ireneu Barreto, informa que fará amanhã, dia 17 de Fevereiro, pelas 15h, uma declaração pública no Palácio de São Lourenço.

A comunicação versa sobre a crise política no arquipélago da Madeira, e vem no seguimento da reunião mantida hoje com o Presidente da República para a Madeira.

A notícia, de que a informação seria comunicada apenas no sábado, foi anunciada já hoje pelo DIÁRIO.