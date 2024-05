Machico conquista Grande Prémio de Autarquia do Ano

Machico foi galardoado, ontem, com o Grande Prémio Autarquia do Ano, atribuído numa cerimónia que decorreu no Palácio Conde de Óbidos, em Lisboa. Este prémio é uma marca registada do Lisbon Awards Group, entidade privada com fins lucrativos, que é responsável por vários prémios e conferências nos mais diversos sectores de actividade.

Este galardão foi atribuído após a autarquia ter candidatado o Programa de Ajudas Técnicas, "uma medida de apoio social implementada no Concelho com o objetivo de contribuir para a consolidação de uma sociedade mais justa e solidária, que tem como valores máximos a garantia da dignidade e justiça social". Indica que "são consideradas ajudas técnicas todos os equipamentos utilizados para atenuar as consequências da mobilidade reduzida dos munícipes visando proporcionar-lhes melhor qualidade de vida".

Mónica Vieira, vereadora com o pelouro da Educação, Cultural e Social, esteve na cerimónia em representação da Câmara Municipal, bem como o Engenheiro do Ambiente, Claudio Nóbrega.

Outros três projectos foram presenteados com uma menção honrosa, sendo eles 'Ecos Machico', 'Machico a Pontear' e 'Sopas com História'.

O Prémio Autarquia do Ano nasceu com o objectivo de homenagear os municípios e freguesias que se destacam, nas mais variadas áreas, pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público.