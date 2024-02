"Confio na justiça", disse Cafôfo

Face à libertação dos três arguidos detidos no âmbito do caso de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo afirma que “confia” na justiça.

“A justiça impera, tal como acreditámos que na Região há uma rede de conluio e favorecimentos que temos denunciado, mas cabe à justiça tomar as respectivas decisões”, disse.

Na apresentação pública do manifesto eleitoral do partido as eleições legislativas nacional, que têm lugar no próximo dia 10 de Março, o presidente do Partido Socialista (PS) na Madeira realça a mobilidade aérea e marítima como uma área principal da candidatura.

Cafôfo aponta que a Lei das Finanças Regionais necessita de “uma revisão”, reiterando que “os madeirenses devem pagar menos impostos”.

Defende ainda que a figura do representante da República deve ser eliminada e “as suas competências entregues ao Presidente da República”.