Jovem turista esfaqueado na Praça do Povo

Um jovem turista terá sido vítima de agressão com arma branca, ao início da tarde, na Praça do Povo, no Funchal.

Segundo o JM, a vítima tem 19 anos de idade e terá sido esfaqueada na zona do tórax, quando caminhava pela referida praça localizada na frente-mar da cidade. O jornal avança que o rapaz vítima da facada foi socorrido por equipa médica da EMIR e equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que encaminharam o turista ferido às urgências do Hospital Central do Funchal.