SESARAM lamenta morte de médico encontrado morto no Pilar

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) lamentou, hoje, publicamente a morte do médico, de 37 anos, que foi encontrado cadáver, no Caminho do Pilar, no Funchal, depois de uma viagem de táxi, na passada terça-feira.

Homem encontrado morto no Caminho do Pilar Individuo terá sido abandonado por um motorista de táxi.

"É com profundo pesar e tristeza que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, lamenta o falecimento do médico de medicina interna, Miguel Perneta Santos", começa por referir a nota de pesar remetida pelo Gabinete de Comunicação do SESARAM às redacções.

A mesma nota dá conta que "o médico de medicina interna, Miguel Perneta Santos, integrou o Serviço Regional de Saúde em 2018, e foi um dos jovens médicos que esteve na linha da frente no combate à covid-19".

"O Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais expressam as suas condolências a todos os familiares e amigos", conclui o comunicado.

O funeral do médico realiza-se hoje, sábado, dia 17 de Fevereiro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1 - Funchal) pelas 12h30, com destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13h30, prosseguindo para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.