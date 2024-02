Dinheiro 'ignorado' na Madeira faz manchetes na imprensa nacional

A alegada corrupção na Madeira continua a dar que falar.

O Correio da Manhã desde logo, diz que "Juiz ignora depósitos em dinheiro vivo" nas contas de Pedro Calado, avançando que foram feitos vários depósitos em notas de mais de 220 mil euros, mas o juiz não valorizou este facto.

O tema é também manchete no JN, que titula "Juiz desvalorizou notas e depósitos em dinheiro do autarca do Funchal".

Por seu turno, o Público diz que "Envelopes com 679.500 Euros na Madeira não levam juiz a suspeitar de crimes".

Já o DN faz manchete com outro caso de corrupção, desta feita em Ovar. "Para ganhar a obra tinha de dar 120 mil euros", testemunha [Mário Monteiro, líder do Chega/Ovar.

Os desportivos, por seu turno, destacam vários temas, a começar pela decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em arquivar o 'caso' Boaventura, com grande destaque na Bola e menção nos restantes desportivos.

Ao Record , Rúben Amorim garante estar a pensar no futuro em Alvalade, afirmando mesmo que lhe "falta fazer tudo".

No Jogo nota para a resposta de Sérgio Conceição à "crise" do FC Porto, que relativiza o mau momento do clube e não desiste da luta pelo título.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "1976-2024 Alexei Navalny - O símbolo máximo da opressão russa que desafiou Putin até à morte"

- "Envelopes com 679.500 Euros na Madeira não levam juiz a suspeitar de crimes"

- "Educação -- 2.700 vagas para vincular professores ficaram desertas"

- "Direito de resposta - 'INE contraria ME e confirma agravamento do abandono'"

- "Fugas - Guiné-Bissau: O grande santuário animal dos Bijagós"

- "Reportagem - Ter crianças a ver pornografia online é 'expô-las à violência'"

Jornal de Notícias

- "Juiz desvalorizou notas e depósitos em dinheiro do autarca do Funchal"

- "Esperança assassinada - Líderes ocidentais culpam Putin por morte de Navalny numa prisão russa"

- "Diogo Ribeiro, o rosto da revolução na natação"

- "F. C. Porto: 'Aqui ninguém atira a toalha ao chão, ninguém desiste' - Luta pelo título mais difícil, mas Conceição gosta de pressão"

- "Dinheiro Vivo - Taxa de juro de nova dívida pública está ao nível da troika"

- "Verbas do PRR para centros tecnológicos das escolas em risco"

- "Legislativas 2024 - Um terço admite que polícias e Madeira influenciam voto"

- "Pedro Nuno abre porta a acordo, Mariana exige que seja escrito"

- "Porto - Há uma casa que é incubadora de projetos juvenis"

- "Alto Douro - Turismo e economia florescem com amendoeiras"

Diário de Notícias

- "Envelopes em Ovar: 'Para ganhar a obra tinha de dar 120 mil euros' [Mário Monteiro, líder do Chega/Ovar]"

- "Alexei Navalny (1976-2024) - O opositor destemido juntou-se à lista de quem fez frente ao 'Czar da Corrupção'"

- "Dinheiro Vivo - Taxa de juro da nova dívida pública dispara para nível de 2014"

- "Programa do PS para comboios tem medidas atrasadas"

- "Onde estava há 50 anos? Irene Flunser Pimentel, historiadora"

- "Entrevista - Paulo Raimundo: 'Disputamos o poder e queremos ir para o Governo"

- "Justiça - Tribunal absolve DN em processo de André Ventura"

- "Sondagem - 31% dos portugueses admitem que polícias e Madeira podem influenciar o voto"

- "Tempo mínimo no SNS - Eduardo Barroso e José Gameiro. Uma dupla vantagem"

Correio da Manhã

- "Corrupção na Madeira - Juiz ignora dinheiro vivo de político"

- "100 mil pensões pedidas online atribuídas na hora"

- "Maior rival de Putin morre na cadeia"

- "Setúbal -- Mata com droga da violação e é preso em direto"

- "Benfica -- Roger Schmidt imune a críticas"

- "Combustíveis sobem há cinco semanas"

- "Europa em alerta com aumento de casos de sarampo"

- "FC Porto-Estrela da Amadora -- 'Crise é corrupção desportiva' [Sérgio Conceição]"

O Jogo

- "'Crise? Crise é a corrupção desportiva' - Conceição relativiza momento difícil e sublinha que a Liga não está perdida"

- "FC Porto-E. Amadora - Campeonato: 'Vamos lutar pelo título até ao fim'"

- "Taremi: 'Enquanto trabalhar como trabalha será opção'"

- "Benfica - Há mais jogos sob investigação"

- "Em causa alegados incentivos a adversários dos rivais das águias"

- "Conselho de Disciplina arquiva partidas referenciadas no 'caso Boaventura', mas existem suspeitas noutras oito"

- "Sporting - Meta dos 100 golos à vista. Leão goleador tem recorde no horizonte"

- "Braga - Receção ao Farense tem caráter decisivo. Uma prova de vida para Artur Jorge"

- "Portimonense-V. Guimarães - Pacheco reza pelo fecho dos mercados"

- "Famalicão-Rio Ave 2-1"

- "Natação - Nada hoje na final 100m mariposa dos Mundiais. Diogo atrás da segunda medalha"

A Bola

- "Justiça desportiva arquiva processos do 'caso' Boaventura"

- "FC Porto-E. Amadora -- Conceição recusa dar a Liga por perdida"

- "Leões são reis do golo na Europa"

- "Benfica-Toulose ainda mexe"

- "Presidente da Liga espanhola denuncia 'as mentiras da Superliga'"

- "Jovem de 21 anos dinamiza plataforma de desporto inclusivo"

Record

- "'Falta-me fazer tudo no Sporting' -- Amorim orgulhoso do passado já projeta o futuro em Alvalade"

- "Benfica -- 'Todos juntos é mais fácil' [Dimaría]"

- "Schmidt em silêncio antes da receção ao Vizela"

- "PSP desmente Toulouse -- 'Não houve incidentes registados'"

- "FC Porto-E. Amadora -- Conceição defende Taremi"

- "Ciclismo -- Nuno Ribeiro acusado pelos ciclistas"