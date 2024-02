FC Porto procura regresso aos triunfos na recepção ao Estrela da Amadora

O FC Porto vai procurar regressar hoje às vitórias na I Liga de futebol, na recepção ao Estrela da Amadora, da 22.ª jornada, sabendo que está 'proibido' de perder mais pontos para os rivais que lideram a prova.

Os 'dragões' não vencem no campeonato há dois jogos, com um empate em casa frente ao Rio Ave (0-0) e uma derrota na visita a Arouca (3-2), e estão em terceiro, com 45 pontos, a sete dos líderes Benfica e Sporting, com os 'leões' com menos um jogo.

A equipa de Sérgio Conceição vai ter pela frente um Estrela da Amadora que vem de um triunfo e que soma 21 pontos, apenas mais um do que o Casa Pia, que está em zona de disputa do play-off de manutenção.

Antes, o Portimonense, que vem de duas derrotas consecutivas e está em posição perigosa na tabela, no 15.º posto, também com 21 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, que é quinto, com os mesmos 40 pontos do Sporting de Braga, e não perde há dois jogos.

Por seu lado, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que não vence há nove jogos, vai defrontar o Boavista, equipa de vem de um triunfo frente ao Estoril Praia. Os transmontanos somam apenas 14 pontos e estão a ficar longe dos lugares de salvação, enquanto os 'axadrezados' estão a meio da tabela, com 24.

Programa e resultados da 22ª jornada

- Sexta-feira, 16 Fev.:

Famalicão - Rio Ave, 2-1

- Sábado, 17 Fev.:

Desportivo de Chaves -- Boavista, 15:30

Portimonense - Vitória de Guimarães, 18:00

FC Porto - Estrela da Amadora, 20:30

- Domingo, 18 Fev.:

Casa Pia -- Arouca, 15:30

Benfica -- Vizela, 18:00

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00

Sporting de Braga -- Farense, 20:30

- Segunda-feira, 19 Fev.:

Moreirense -- Sporting, 20:15