Calado está a caminho da Madeira

Sorridente e visivelmente bem disposto. Pedro Calado está de regresso à Madeira. Três semanas depois.

O ex-presidente da Câmara do Funchal, detido no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, encontra-se já no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, como há pouco as imagens da CMTV mostraram.

Calado antes de se encaminhar para uma área restrita, destinada aos passageiros, onde irá efectuar os procedimentos normais de embarque, num voo que transportará o ex-presidente da Câmara do Funchal à ilha, que deverá chegar sensivelmente às 13h30, disse estar “tudo bem” e prometeu “contribuir para tudo aquilo que for necessário esclarecer, aquilo que tiver de ser esclarecido”, estará disponível, garantiu.

“Estou naturalmente satisfeito, porque regresso de uma forma bem diferente daquela que vim para o Continente”, acrescentou ainda dirigindo-se juntamente com familiares que acompanham nesta viagem a uma das portas de acesso.

Questionado pela jornalista que interpelou o ex-autarca em pleno aeroporto sobre qual o seu estado físico e anímico, respondeu: “Está tudo bem, tudo óptimo”.

Na sequência das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado (PSD), foi levado num avião do exército, posteriormente, já em sede instrução, renunciou ao mandato, no entanto o juiz anunciou esta quarta-feira as medidas de coação determinando que fica em liberdade com termo de identidade e residência (TIR), a medida cautelar menos gravosa.