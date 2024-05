Uma mulher com cerca de 70 anos que na passada quarta-feira sofreu queimaduras graves no corpo com álcool, na Rua Pimenta Aguiar, no Funchal, foi transportada para o continente para receber tratamento.

A idosa seguiu ontem no avião ‘Falcon 50’, da Esquadra 504-Linces da Força Aérea Portuguesa.