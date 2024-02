Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

“Não, não e não”. Miguel Castro, líder do Chega fecha por completo a porta a Albuquerque na viabilização de um novo governo, caso o entendimento com o PAN seja quebrado ou mesmo num cenário de novas eleições. * Representante da República revela hoje decisão sobre o futuro do Executivo. Estes são os assuntos que fazem manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 3 e 44.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Caso da Madeira abre guerra na Justiça. Procuradora-Geral da República discorda da posição do juiz que colocou em liberdade Pedro Calado e os dois empresários, arrasando com as alegações do Ministério Público * Presidente do Sindicato dos Magistrados do MP refuta existência de conflito e diz que só no final do inquérito saberemos “se há ou não indícios suficientes da prática dos crimes”.

SEDES leva investigação científica a decisores. Observatório da Educação coordenado por Liliana Rodrigues e que conta com 12 personalidades, reúne-se pela primeira vez na segunda-feira.

Por fim, fique a saber que o Emprego público atinge máximo de 12 anos. Mais de 28 mil pessoas prestam serviço na administração regional.

