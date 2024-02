Ireneu pronuncia-se no sábado

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, é recebido amanhã às 12 horas pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, em consequência da demissão de Miguel Albuquerque de presidente do Governo Regional, mas só no sábado, provavelmente à tarde, é que está previsto anunciar qual a sua posição sobre a actual crise política: se convida o PSD-M a formar novo governo ou se traça outro cenário menos previsível aos olhos dos partidos políticos, apurou o DIÁRIO.

Para já não se sabe em que moldes o juiz conselheiro irá comunicar de uma de duas formas que já fez: se através de um comunicado ou se ele próprio tomará a iniciativa de chamar os jornalistas ao Palácio de São Lourenço e expressar de viva voz o que ficou definido entre si e Marcelo Rebelo de Sousa.

Há também a expectativa de perceber se o chefe de estado antecipar-se-á ao Representante tecendo considerações sobre a crise política na Madeira, logo após o encontro com Ireneu Barreto.

Seja qual for os cenários este tempo que leva Ireneu Barreto é já motivo de várias críticas de representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa que gostariam ter visto este dossier resolvido com outra celeridade.

O que é certo é que Miguel Albuquerque foi constituído arguido e acabou por renunciar ao cargo, o que implicou a demissão do executivo no âmbito de um processo que a PJ investiga suspeitas de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.