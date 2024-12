Distinções marcam 500 Maiores Empresas

Está tudo pronto para o arranque da 35.ª edição das ‘500 Maiores’, numa organização anual que junta a PREVISÃO, a ECAM, a PKF- MADCONTA, e o DIÁRIO – a que se associa desde 2015 a INFORMA D&B, que decorre no Savoy Palace e onde está concentrada a nata dos empresários madeirenses. Presente estará também o presidente do Governo Regional e ainda o orador principal Luís Marques Mendes que abordará o tema ‘Os desafios no crescimento da Madeira’, devidamente enquadrados na conjuntura internacional e nacional.

Este ano, tal como o DIÁRIO divulga hoje no suplemento da edição impressa, o grande vencedor - Maior e Melhor - vai para a AFAVIAS, que conquista o Melhor do Sector da Construção. O grupo AFA evidenciou-se igualmente através dos resultados que determinaram o prémio Consolidado.

Mas existem outros vencedores da noite: no sector dos Serviços, a grande vencedora é a GS Marítima, empresa que além de duas distinções pelos critérios é a melhor do sector, sendo que o Grupo Sousa tem mais duas empresas distinguidas, a GS Lines e a Logislink. Assim, outras 8 empresas arrecadam os restantes 11 prémios, com destaque para três - Hotéis Atlântico, S.A., Gerar e Always Original - que duplicam as distinções.

Nota ainda para a DTF211 - Restauração Unipessoal, que é a empresa mais jovem com os melhores resultados e, por isso, merecedor de uma distinção como a ‘Rookie’ do ano.

No sector da Hotelaria, o destaque vai para a M&J Pestana, arrecadando três dos 16 prémios, dois pelos critérios e o de Melhor do Sector, resultou em 14 empresas diferentes distinguidas, embora também seja de realçar duas empresas do grupo Porto Bay (Península e Atlântida). A Imovivendas e Manuel & Isidro, bem como empresas multinacionais com ramos de negócio na Madeira, como a Ibersol que tem várias marcas reconhecidas mundialmente e recolhe frutos, o mesmo com as cadeias de hotéis RIU e Dom Pedro.

Na Indústria a Empresa de Cervejas da Madeira reforça estatuto e conquistado a melhor do sector, tendo arrecadado dois primeiros prémios dos cinco critérios. As restantes distinções são arrecadadas por outras 13 de vários ramos diferentes, da indústria alimentar do mar e de capoeira, à vinícola, das rações de animais à produção de cimento e materiais de construção, da distribuição alimentar à reciclagem à joalharia ou mesmo à manutenção industrial.

No Comércio tem 14 vencedores diferentes, sendo que o único a repetir distinção é a empresa que, na Madeira, tem a cadeia de supermercados Pingo Doce e, por conseguinte, consegue o troféu principal do Comércio.