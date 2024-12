Chega já admite continuidade de Albuquerque

Dirigentes do partido têm estado em contacto com elementos próximos de Miguel Albuquerque. Miguel Castro alega desconhecer aproximação, mas não afasta permanência do líder social-democrata no poder, apesar de exigir uma “reforma profunda” do executivo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Dezembro.

Hoje merecem também destaque de capa as seguintes notícias:

"Quatro partidos confirmam encontro com Governo". Chega, CDS, IL e PAN vão debater, amanhã, Orçamento para 2025 com Jorge Carvalho, secretário com a tutela dos Assuntos Parlamentares.

"Novo Movimento de Cidadãos quer ganhar S. Vicente". José Carlos Gonçalves vai encabeçar candidatura para “apenas para um mandato”. Em entrevista, acusa o actual presidente de deixar as contas da autarquia “numa lástima”.

"Prédio polémico nas mãos da Assembleia Municipal da R. Brava".

