Assembleia Legislativa vai atribuir o "Prémio +Valor Madeira"

A Assembleia Legislativa da Madeira vai atribuir, no próximo dia 4 de dezembro, o Prémio +Valor Madeira, que já vai na sua IV edição, informa hoje uma nota de imprensa que ainda não deu conta do vencedor.

"O júri do concurso deste ano é constituído pelo Doutor Francisco Miguel Azinhais Abreu dos Santos e Dr. José Virgílio Nóbrega, na qualidade, respectivamente, de membro efetivo que preside ao júri e de seu suplente, em representação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela Prof. Doutora Elsa Maria dos Santos Fernandes e Prof. Doutora Susana Teles, na qualidade de docentes do ensino superior, indicadas pela Universidade da Madeira, respetivamente, membro efetivo e sua suplente e ainda, pelo Prof. Doutor António Manuel Martins de Almeida e Dr. Manuel André Natividade Carvalho, na qualidade, respetivamente, de membro efetivo e de seu suplente, indicados pela Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira", resume a ALM.

E recorda que o "Prémio +Valor Madeira" tem como "finalidade reconhecer o mérito de trabalhos realizados em contexto académico, ao nível de teses de doutoramento e de correspondentes trabalhos de mestrado, bem como, ainda, de artigos científicos publicados em revistas especializadas, que se distingam, designadamente, pela qualidade, criatividade e inovação, em áreas que envolvam interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial aplicabilidade nesta", frisa.

O montante do prémio é de 5.000 euros, "podendo, ainda, haver lugar à atribuição de certificados a título de menções honrosas", acrescenta. "A entrega do Prémio e das eventuais menções honrosas, terão lugar em cerimónia pública, a decorrer na Assembleia Legislativa da Madeira, no dia 4 de Dezembro", quarta-feira, pelas 17h00, no edifício sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.