Acidente na ponte dos Socorridos congestiona trânsito

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a condicionar o trânsito a partir do final da ponte dos Socorridos.

Foto Google Maps

Neste momento, desconhecemos as consequências deste acidente, nomeadamente as viaturas e o número de envolvidos, mas é certo que a fila que se faz sentir já se estende por cerca de 1 km.