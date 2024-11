1,2 milhões de apoios a 74 empresas com 105 postos de trabalho criados desde 2023

Acompanhado de Ana Sousa, a secretária regional com a tutela do Trabalho, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, realiza esta manhã mais um périplo a quatro empresas criadas no âmbito do programa CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego, financiado pelo Fundo Social Europeu e gerido na Região pelo Instituto de Emprego da Madeira.

As quatro empresas hoje visitadas pelo Governo Regional correspondem a um apoio global de quase 108 mil euros, resultando da criação de 10 postos de trabalho.

Até à data, desde o início do ano de 2023, no âmbito do CRIEE, o Instituto de Emprego da Madeira celebrou 74 contratos de concessão de incentivos de projectos, num total de 105 postos de trabalho, a que equivale um montante total de apoio que ascende a 1,2 milhões de euros.

Se recuarmos a 2015, contam-se já 554 projectos de criação da própria empresa, num total de 938 novos postos de trabalho, o que representa um investimento global de 9,5 milhões de euros.

A Taberna do Rodolfo, localizada à Estrada da Boa Nova, no Funchal, marca o arranque da ronda de hoje liderada por Albuquerque. Neste restaurante criado em 2023 foram criados quatro postos de trabalho, pelos quais foram atribuídos mais de 42 mil euros de apoio.

Segue-se a visita à empresa ‘Mestre André Caixilharia e Manutenções’, na Boa Nova. Criada em 2022, proporcionou um posto de trabalho e foi apoiada em 9.146 euros.

A comitiva governativa segue depois para São Martinho, até à escola de condução ‘Alternativa Loja do Condutor’, criada em 2017. Recebeu de apoio público perto de 43.400 euros pelos quatro postos de trabalho criados.

Este ciclo de visitas termina ao início da tarde na ‘Barbearia do Barbas’, criada em 2023 no Caminho do Amparo. Aqui o apoio público foi de 13.240 euros tendo em conta o posto de trabalho criado.