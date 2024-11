Visitas técnicas marcam primeiro dia do Encontro das Associações Insulares Atlânticas de Engenheiros

Está a decorrer desde ontem e até amanhã, na Madeira, o 3.º Encontro das Associações Insulares Atlânticas de Engenheiros, que reúne especialistas das regiões insulares de Portugal (Madeira e Açores), Espanha (Canárias) e Cabo Verde. O primeiro dia ficou marcado pelas visitas técnicas.

Segundo nota à imprensa, o tema deste ano é 'A Engenharia na Macaronésia', com a maioria do programa a decorrer no Museu Casa da Luz, como forma de promover a partilha de conhecimento técnico e fomentar a cooperação inter-regional.

No primeiro dia, os participantes tiveram a oportunidade de visitar "a Central de Baterias da Vitória, um exemplo de armazenamento de energia avançado que contribui para a estabilidade do sistema elétrico insular; o Centro de Despacho da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), responsável pela gestão em tempo real da produção e distribuição de energia na ilha; e a Central Hidroelétrica da Serra de Água, uma infraestrutura-chave para a produção de energia renovável na Madeira".

No segundo dia, os participantes visitaram a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, uma das infraestruturas do Sistema de Transferência, Triagem, Tratamento e Valorização de Resíduos da RAM, que integra soluções de valorização e eliminação de vários tipos de resíduos (indiferenciados, verdes, hospitalares, de matadouro, pneus, madeiras, entre outros) recolhidos na Região. "Estas visitas permitem aos especialistas compreender melhor as soluções implementadas na Madeira para enfrentar os desafios associados a sistemas elétricos isolados e à gestão de recursos naturais", explica a mesma nota.

Ainda durante a tarde de hoje, decorreram duas reuniões: uma da Assembleia da Associação dos Engenheiros Insulares e uma Cimeira Bilateral Portugal-Cabo Verde.

Conferência aberta ao público esta sexta-feira

Esta sexta-feira, terceiro e último dia deste encontro, haverá uma conferência aberta ao público, composta por um conjunto de painéis temáticos com especialistas de todas as regiões participantes. Entre os temas consta a energia em sistemas elétricos isolados, gestão de água e resíduos, mobilidade e conectividade, e turismo sustentável.

A sessão de abertura contará com intervenções do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino; de Miguel Branco, Presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros; e de Fernando de Almeida Santos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, entre outros representantes institucionais.