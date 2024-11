Silas deve suceder a Filipe Cândido no comando técnico da União de Leiria

O treinador Filipe Cândido está de saída da União de Leiria, atual 13.ª classificada da II Liga portuguesa de futebol, e deverá ser substituído por Jorge Silas, disse à Lusa fonte próxima do processo.

Filipe Cândido, que chegou à União de Leiria a meio da época passada para substituir Vasco Botelho da Costa, iniciou na quinta-feira as negociações com a SAD da União de Leiria para chegar a um acordo para a sua saída.

Apesar de ter derrotado o Nacional, da I Liga, para a Taça de Portugal, a equipa segue na 13.ª posição da II Liga, com 12 pontos em 11 jogos, contabilizando três vitórias, três empates e cinco derrotas.

O técnico, de 45 anos, já se despediu dos jogadores, e não realizou o treino de quinta-feira, devendo a sua saída ser oficializada nas próximas horas.

Fonte próxima do processo disse à Lusa que Jorge Silas, que já foi jogador da União de Leiria, é o preferido da SAD para substituir Filipe Cândido no comando da equipa, que já tinha orientado em duas em duas ocasiões: entre 2018 e 2020 e no início da época de 2020/21.

Jorge Silas, 48 anos, esteve recentemente no Marítimo, também da II Liga, clube ao serviço do qual disputou apenas cinco jogos.