Avião com destino à Madeira aterrou de emergência em França

Um avião da easyJet, proveniente de Inglaterra e com destino à Madeira, aterrou em França depois de ter emitido alerta de emergência.

O Airbus A320 que havia descolado ao início da manhã do aeroporto de Gatwick, em Londres, tendo como destino o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, onde tem (tinha) chegada programada para as 11:10 (voo EZY8519), acabou por divergir quando a mais de 10 mil metros de altitude sobrevoava o extremo Noroeste de França, vindo a aterrar de emergência no aeroporto de Nantes, cerca das 08:15.

Desconhece-se as razões que motivaram a emissão do alerta de emergência e fez divergir a aeronave.