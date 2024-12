PR saúda distinção da Arte Equestre Portuguesa como Património da Humanidade

O Presidente da República saudou na terça-feira a classificação de Património Cultural Imaterial da Humanidade à Arte Equestre Portuguesa pela Unesco.

"A Unesco atribuiu a classificação de Património Cultural Imaterial da Humanidade à Arte Equestre Portuguesa, destacando as especificidades dessa arte no nosso país, a sua natureza de cultura popular e erudita e a particular relação entre cavalo e cavaleiro", escreveu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na comunicação publicada no site oficial da Presidência da República, o chefe de estado felicitou "todos os seus promotores e praticantes, e em especial a Associação Portuguesa de Criadores do Puro-Sangue Lusitano, a Parques de Sintra e o município da Golegã, responsáveis pela candidatura".

O Presidente destaca ainda que "a escolha da Unesco será doravante um contributo importante no sentido da salvaguarda, da investigação, do ensino e da projeção da Arte Equestre Portuguesa".