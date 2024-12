Rafaela nomeia presidente da Junta do Paul do Mar para técnico especialista

A 14 dias de enfrentar uma moção de censura, a secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas nomeou Paulo Sérgio Rodrigues, assistente operacional da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, no cargo de Técnico Especialista do Gabinete para "prestar assessoria especializada no âmbito da manutenção dos entrepostos frigoríficos, lotas, postos de recepção de pescado, cais e varadouros da Região".

Paulo Sérgio Rodrigues chegou a ocupar idêntico cargo quando Rui Barreto, ex-líder do CDS/PP foi secretário regional da Economia, bem como aconteceu no exercício de Teófilo Cunha quando desempenhou funções de secretário regional das Pescas.

Na folha curricular, Rodrigues junta o facto de ser desde 2017 presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, eleito pelas listas do CDS/PP, acumulando a presidência da concelhia dos centristas no município da Calheta onde tradicionalmente disputa o eleitorado com os social-democratas, de resto, em 2021, os centristas conseguiram conquistar duas Juntas ao PSD, perdendo no último mandato a Ponta do Pargo.

Curiosamente, no despacho de Rafaela Fernandes lêem-se os mesmos predicados que os anteriores governantes teceram a Paulo Rodrigues, ou seja... “é imprescindível assegurar uma assessoria especializada no âmbito da manutenção dos entrepostos frigoríficos, lotas, postos de receção de pescado, cais e varadouros da Região em articulação com o meu Gabinete” e que a sua experiência profissional, “possui as competências e aptidões adequadas à prestação de assessoria especializada”.

"O Técnico Especialista, ora nomeado tem direito a auferir uma remuneração base mensal ilíquida correspondente a 45,65% do valor padrão fixado para os titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau, e um suplemento remuneratório mensal, pago 12 vezes ao ano, correspondente a 20% da respectiva remuneração base, devido pelo exercício do cargo em regime de disponibilidade permanente e isenção de horário de trabalho”, acrescenta o teor da nomeação publicada hoje no JORAM.