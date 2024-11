Dois alunos de Artes da Francisco Franco com distinção nacional em ilustração

Dois alunos da Escola Secundária de Francisco Franco destacaram-se na edição de 2024 do 'Prémio Casa das Ciências', ao serem reconhecidos na categoria de Ilustração com duas distinções nacionais.

"Os alunos Afonso Tomás Henriques da Gama (11.º12, 2022/2023) e Diana Carolina Sousa Santos (11.º14, 2023/2024) participaram no concurso com ilustrações desenvolvidas no âmbito do projeto 'As potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas', na disciplina de Desenho A, sob a orientação da professora Isabel Lucas", informa.

"Os trabalhos, realizados com lápis de cor, exploraram o papel dos insectos nos ecossistemas", acrescenta à explicação as ilustrações vencedoras, sendo que "a cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no dia 27 de Novembro (ontem), na Biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). O evento contou também com uma palestra inspiradora da investigadora Joana Rodrigues, do Instituto de Ciências da Terra da Universidade do Minho", acrescenta.

Refira-se que na edição de 2024, "a aluna Diana Carolina Sousa Santos foi distinguida com o Certificado de Mérito pela ilustração do Grylus bimaculatus De Geer, em suporte de folha A2 cinzento-escura, com lápis Faber-Castell. A imagem faz parte da colecção do Museu História Natural do Funchal", conta.

Já "Afonso Tomás Henriques da Gama recebeu o Certificado de Distinção pela ilustração da Locusta migratoria migratoria (gafanhoto) em suporte de folha A2, com lápis Faber-Castell" e a imagem também faz parte da colecção do Museu História Natural do Funchal.