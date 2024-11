Madeira estará sob aviso laranja a partir das 21 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja o nível de precipitação para a ilha da Madeira, que estará em vigor a partir das 21 horas desta sexta-feira até às 9h00 de sábado.

De acordo com a previsão, a costa Norte, a costa Sul e as regiões montanhosas estarão assim no segundo nível mais elevado de aviso, prevendo-se "aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas".

Mas antes, entre as 15h00 de hoje e as 21 horas e, depois, entre as 9h00 e as 18 horas de amanhã, o IPMA mantém aviso amarelo, inclusive para o Porto Santo, mas cuja abrangência vai desde as 18 horas de hoje até às 18 horas de amanhã.

De notar que tanto no aviso laranja como no segundo período de aviso laranja, ou seja entre as 21 horas de hoje e as 18 horas de amanhã, o IPMA prevê a possibilidade de queda de granizo na costa Norte e na costa Sul, além, claro da montanha.