Nacional vence Torneio Madeira Jovem Sub-14 após decisão nos penáltis

O Torneio Madeira Jovem Sub-14, organizado pela Associação de Futebol da Madeira, chegou ao fim este sábado com uma final emocionante entre o Nacional e a Selecção de Jersey.

A competição, que contou com a participação de seis equipas — Andorinha, Seleção de Jersey, Nacional, Marítimo, Câmara de Lobos e Seleção da Madeira —, decorreu em vários estádios da Região Autónoma da Madeira, destacando-se como um importante palco para o desenvolvimento do futebol jovem.

A grande final teve lugar no Complexo Desportivo da Camacha e terminou com um empate a uma bola no tempo regulamentar. A decisão seguiu então para a marca dos 11 metros, onde a equipa do Nacional mostrou maior eficácia, convertendo todos os seus penáltis. A Selecção de Jersey falhou um, o que ditou o 5-4 final a favor dos madeirenses.

Com esta vitória, o Nacional sagrou-se campeão do Torneio Madeira Jovem Sub-14, num evento que demonstrou o talento e o espírito desportivo das jovens promessas do futebol regional e internacional.