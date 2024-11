Orquestra de Bandolins da Madeira em concerto com o tenor Carlos Guilherme

A Orquestra de Bandolins da Madeira está a preparar um concerto para o dia 4 de Dezembro, pelas 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com a participação do Tenor Carlos Guilherme. Este concerto engloba a interpretação de um programa com arranjos do maestro Eurico Martins e do maestro André Martins, de peças musicais de Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt, Victorio Monti, entre outros, e obras do Tenor Carlos Guilherme adaptadas ao bandolim.

"Este concerto promete ser uma experiência única e memorável, unindo a sonoridade singular da Orquestra à majestosa voz do Tenor, criando momentos de beleza musical. Será uma noite onde a tradição e excelência artística se encontram, destacando a versatilidade da Orquestra de Bandolins da Madeira, que há décadas enriquece o panorama musical madeirense", refere nota à imprensa.



Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (Ticketline/ madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 1739). No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local a partir das 16 horas. Pode ainda fazer reservas de bilhetes através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade.