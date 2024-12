Pavilhão do Caniçal acolhe a Gala de Ginástica 2024 com 500 participantes

Será no Pavilhão do Caniçal que, a 8 de Dezembro, decorre a Gala de Ginástica 2024, reunindo a comunidade gímnica da Madeira para celebrar "o talento, a dedicação e a excelência dos seus ginastas". Com cerca de 500 participantes, a programação será dividida em duas sessões.

A primeira sessão acontece pelas 15 horas e a segunda às 17h35. "A gala, que será realizada no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal, representa uma oportunidade única para os clubes apresentarem o talento dos seus atletas, através de demonstrações que destacam a diversidade e a qualidade das diferentes disciplinas gímnicas", explica nota à imprensa.

No final da 2ª sessão, serão entregues os prémios que reconhecem os atletas que mais se destacaram ao longo da época desportiva 2023/2024. Entre as distinções a serem atribuídas estão os prémios de Ginasta Revelação e Ginasta do Ano, assim como homenagens que celebram o mérito desportivo e reconhecem trajetórias de excelência no desporto.