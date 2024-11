Este foi o ano em que a Madeira recebeu mais distinções nos World Travel Awards?

A Madeira foi premiada, pela 10.ª vez consecutiva, como o 'Melhor Destino Insular do Mundo' na edição de 2024 dos World Travel Awards (WTA), o que é um feito notável. Mas será que nesta edição, em que Região foi a anfitriã da Gala Mundial, com a cerimónia a realizar-se no Hotel Savoy Palace, também foi marcante pelo recorde de distinções ao Destino Madeira?

Os prémios dos World Travel Awards foram criados em 1993 para "reconhecer, recompensar e celebrar a excelência em todos os sectores da indústria do turismo", sendo hoje uma marca que "é reconhecida mundialmente como o melhor selo de qualidade, com os vencedores a definirem o padrão ao qual todos os outros aspiram".

A Madeira tem sido consistentemente premiada como 'Melhor Destino Insular do Mundo' em todos os anos desde 2015, e a edição de 2024 marca o 10.º prémio consecutivo nessa categoria, o que é uma conquista histórica. No entanto, a afirmação de que 2024 é a edição com o maior número de premiações para a Madeira é verdadeira, justamente porque nesta edição, além do título de Melhor Destino Insular do Mundo, a Madeira obteve mais quatro prémios, estabelecendo um recorde inédito.

Na edição deste ano, Portugal conquistou 19 distinções nos considerados "os óscares do turismo", sendo que desses galardões cinco dizem respeito à Região Autónoma da Madeira: Melhor Destino Insular do Mundo; Melhor Terminal de Cruzeiros em Sustentabilidade (Porto do Funchal); Melhor Hotel de Luxo do Mundo (Savoy Palace); Melhor Hotel Retiro do Mundo (Saccharum); e Melhor Boutique Hotel do Mundo (The Reserve).

Nas edições passadas, a Madeira, embora tenha sido premiada diversas vezes como o Melhor Destino Insular, raramente obteve prémios adicionais em outras categorias. As únicas excepções aconteceram no ano de 2021, em que o Hotel Pestana Porto Santo All Inclusive foi distinguido como o 'Melhor Resort de Praia e Estilo de Vida do Mundo', e ano de 2018, em que o prémio de 'Melhor Hotel Design do Mundo' foi entregue ao Hotel The Vine, no Funchal.

Nesse sentido, o ano de 2024 destaca-se por ser a edição em que a Madeira foi reconhecida em cinco categorias diferentes, marcando uma nova era de reconhecimento internacional e diversificação de prémios para a Região.