Lendas do rally vão hoje para a estrada na Madeira

É já hoje, 15 de Novembro, que vai para a estrada mais uma edição do Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira que traz de volta o esplendor de viaturas de competição menos actuais às muito bonitas estradas da ilha da Madeira.

Aquele que é já também um cartaz promocional deste destino turístico desenrola-se ao longo de três dias, fazendo as delícias dos muitos fãs da modalidade no arquipélago assim como aos muitos forasteiros vindos de propósito ao evento.

Simone Campedelli regressa para o Rally Madeira Legend 2024 Há menos de um mês do arranque de mais uma edição do Rali Madeira Legend, e ainda com as inscrições a decorrer, a prova já promete ter grandes motivos de interesse.

'Baby Blue' entre as estrelas do Rally Madeira Legend Uma das vedetas desta edição do Rally Madeira Legend, prova organizada pelo Club Sports da Madeira, que vai para a estrada no final desta semana, será o “Baby Blue”, nome pelo qual é conhecido o Ford Escort Mk II, pilotado pelo irlandês Frank Kelly.

O Rally Madeira Legend conta com uma lista de 54 inscritos em que surgem nomes sonantes como os de François Delecour, Simone Campedelli, Frank Kelly, Bernardo Sousa, Gil Freitas, Rui Pinto, Rui Conceição, João Martins, Pedro Azeredo, Vasco Silva, Cláudio Nóbrega e José Jarimba, entre muitos outros que trarão muita animação nas estradas percorridas pelas 12 classificativas do programa bem como pelo slalom que encerrará esta festa dos ralis.

No entanto, numa prova deste tipo as estrelas principais são as viaturas de antologia presentes. Nesta edição, a comissão organizadora da prova conseguiu reunir modelos como o Peugeot 306 Maxi, Ford Fiesta S2000, Subaru Impreza WRC08, Ford Escort Cosworth, Ford Focus WRC05, Ford Escort Mk I e Mk II, Fiat 131 Abarth, Lancia 037 ou Lancia Stratos entre muitos outros com história ou de antologia, a permitir reviver muitos sonhos de jovens de outrora.

O programa abre com as verificações administrativas e técnicas iniciais, entre as 9 e as 13 horas, na Praça do Povo, local onde também terá lugar a cerimónia de partida às 18 horas. A competição propriamente dita começará às 21 horas no Faial, no kartódromo, que é um anfiteatro de beleza única, onde os muitos espectadores esperados poderão assistir, ao longo de 3 voltas de cada concorrente, à muita animação e espectáculo normalmente trazidos por este tipo de evento.

Para Sábado, está previsto as 9h30 e as 19h42, a realização da ronda dupla pelos troços cronometrados da Meia Serra, Serragem, Arco de São Jorge e Rosário, intercalados por passagens nos parques de assistência, no Cais 8 do Porto do Funchal e Polidesportivo do Porto da Cruz.

O rali termina no Domingo, dia em que a caravana percorre por duas vezes Terreiro da Luta, passando, pelo meio, novamente em Meia Serra. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar, às 13 horas, no pódio colocado na Praça do Povo. A terminar, existirá uma prova de slalom na Avenida Sá Carneiro, a partir das 15 horas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Iniciativa do JPP, na Sala de imprensa da ALRAM

- 10h00 - Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 - Albuquerque visita exploração agrícola detida pela empresa ‘Micro Leaves', no Caminho do Lombo de São João, nos Canhas, Ponta do Sol

- 11h30 - Iniciativa da CDU, Junto ao Anadia Shopping (Rua do Anadia);

- 11h30 - PAN Madeira apresenta projecto de proteção às áreas ardidas, junto à capela da Assembleia Legislativa Regional da Madeira

- 17h30 - Cerimónia oficial de partida do Rally Madeira Legend, com a presença de Miguel Albuquerque, na Praça do Povo;

- 19h00 às 00h00 - Sons e Sabores da Madeira, organizado pela Casa do Povo de Santa Cruz, na Praça Olavo Garcês, Santa Cruz

- 19h30 - Vídeo sobre Dança 'Fragmentos Dançados II: Corpo Sagrado, Adro Bailatório e Corpo Mar', no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Calheta

- 20h00 - Início do 9º Festival Internacional de Bandolins da Madeira, no Teatro Baltazar Dias

- 21h00 - 3.ª Festa da Escola da Vila, com concerto de Abertura, no Centro de Congressos do Porto Santo

- 21h00 - Espectáculo 'O conto da ilha desconhecida', no Auditório Maestro João Victor Costa - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

- 21h00 - Festa de São Martinho no Porto da Cruz



CURIOSIDADES:

- Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, Semana Anti-Bullying (até 19) e Dia Nacional das Conservas

- Este é o tricentésimo vigésimo dia do ano. Faltam 46 dias para o termo de 2024.

