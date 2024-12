Finalistas de há 50 e 25 anos do 'Liceu' regressaram à escola

O centenário 'Liceu' Jaime Moniz mantém viva a tradição e viveu, na passada sexta feira, precisamente no dia da Bênção da Capas dos finalistas deste ano letivo, um verdadeiro encontro intergeracional com os alunos do passado, mantendo assim viva a ligação com todos quantos estudaram nesta instituição e hoje seguem os seus projetos de vida ou já se encontram aposentados.

Os finalistas de há 50 anos e os de 25 anos, em momentos diferentes, regressaram à escola para assinalar a efeméride, refere nota à imprensa daquele estabelecimento de ensino. Um momento sempre vivido com muita emoção e até orgulho. Num dia em que a juventude que termina o ensino secundário assinalou a sua festa de finalista, eis que os que passaram pela instituição, há 50 e 25 anos, regressaram ao “Liceu” para reencontros memoráveis e, com nostalgia e reconhecimento pela instituição onde viveram momentos únicos no auge da adolescência, promoverem uma salutar confraternização.