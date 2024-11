Uma mulher estrangeira, de 70 anos, sofreu uma queda esta manhã no interior do autocarro, no Pico dos Barcelos, no Funchal.

A turista queixava-se de dores no tornozelo e na zona do tórax, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.