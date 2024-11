Apoios à criação de empresas e emprego vão ser "aumentados consideravelmente"

O Governo Regional anuncia melhores apoios no âmbito do programa CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego com o “aumento considerável” a resultar da alteração do indexante, que deixará de estar vinculado aos apoios sociais para passar a ter como referência o salário mínimo regional.

Dado revelado esta manhã por Vânia Jesus, presidente do Instituto de Emprego da Madeira, por ocasião da visita à Taberna do Rodolfo, localizada à Estrada da Boa Nova, à primeira de quatro empresas hoje visitadas pelo presidente do Governo Regional.

“Vamos passar a ter esses apoios financeiros com referência ao salário mínimo regional. Só aí vai haver um aumento considerável nos apoios financeiros à criação de postos de trabalho”. Apoios que poderão ser reforçados com as majorações que são atribuídas em função de critérios como a idade do/a empreendedor/a e do período em que esteja no desemprego, e também a projectos na área das novas tecnologias, da economia azul, verde e circular.

Outra novidade nos aumentos previstos passa por também atribuir “majoração quando forem empresas onde são maioritariamente os promotores mulheres e onde essas mulheres façam parte do capital social”, anunciou, na presença não apenas de Miguel Albuquerque, mas também de Ana Sousa, a secretária que tutela o Trabalho.

Vânia Jesus ressalva a importância destes apoios por estarem em causa micro-empresas que resultam da criação do posto de trabalho dos próprios promotores/empreendedores, “apoios importantes pelas despesas fixas que têm”, sublinhou.

A responsável pelo Instituto de Emprego chegou a afirmar que esta actualização dos apoios no âmbito do programa CRIEE “será uma realidade ainda este ano”, mas logo Miguel Albuquerque retorquiu: “Se o Orçamento for aprovado, como é óbvio”.

As quatro empresas que hoje visitadas pelo Governo Regional correspondem a um apoio global de quase 108 mil euros, resultado da criação de 10 postos de trabalho.

Desde que Albuquerque assumiu a presidência do Governo Regional, em 2015, foram atribuídos 9,5 milhões de euros aos aprovados 554 projectos de criação da própria empresa, num total de 938 novos postos de trabalho.

Só nos últimos quase dois anos – desde início de 2023 - no âmbito do CRIEE, o Instituto de Emprego da Madeira canalizou mais de 1,2 milhões de euros de apoio aos 74 contratos de concessão de incentivos de projectos, num total de 105 postos de trabalho.