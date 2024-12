Rapidez da Câmara de Santa Cruz surpreende ministra da Justiça

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça pediu a Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz "rapidez", até final do ano, na revisão do projecto de reabilitação do Tribunal de Santa Cruz.

O autarca fez saber que o projecto está pronto a ser aprovado, em reunião de Câmara, já esta semana, e, consequentemente assinado.

Rapidez que surpreendeu a governante nacional na cerimónia de entrega e assinatura do Contrato Interadministrativo entre o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Santa Cruz, para a revisão do projeto com vista à realização de uma empreitada no Palácio da Justiça de Santa Cruz, a iniciar em 2025.

Ministra que agradeceu o empenho da autarquia, fazendo votos que a obra seja concretizada rapidamente para "prestar melhor serviço à Justiça".

"Extremamente feliz", o autarca manifestou o desejo de ainda no seu mandato - até Setembro de 2025 - ter a obra concluída a tempo de "cortar a fitinha".

A obra no tribunal está em orçada em mais de meio milhão de euros, cabendo à Câmara de Santa Cruz suportar cerca de 120 mil euros.

"Este impulso que hoje é dado para reabilitar o tribunal de Santa Cruz é o desbloquear de um processo já com 11 anos". Autarca Santa Cruz

Pediu ainda para interceder junto da ministra da Administração Interna no caso da esquadra da polícia.

Segue-se uma visita ao Palácio da Justiça de Santa Cruz.