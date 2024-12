‘500 Maiores’ consagra excelentes resultados de 2023

A 35.ª edição das ‘500 maiores empresas da Madeira’, uma iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a PREVISÃO, a ECAM, a PKF-MADCONTA e a INFORMA D&B, acontece hoje, no Funchal, tendo como ‘palco’ o Savoy Palace.

O evento tem início marcado para as 17h30. Serão distinguidas as empresas com sede na Região que obtiveram os melhores resultados no ano passado. As empesas foram agrupadas em cinco sectores de actividade – Indústria, Construção, Comércio, Hotelaria e Serviços – sendo atribuídos, em cada sector, os prémios gerais (a empresas com pelo menos dois anos de actividade); prémios Rookie (a empresas com actividade inferior a três anos); prémios Consolidados (a grupos empresariais que apresentem demonstrações financeiras consolidadas) e prémio de Responsabilidade Social. O grande destaque será para o 'Maior e Melhor' do ano 2023.

Em cada sector serão considerados a Dimensão; Rentabilidade; Dinamismo; Contribuição das empresas para a economia; e Equilíbrio financeiro, havendo a distinção de uma empresa em cada critério.

A partir das 19h30 tem início o jantar de gala, durante o qual decorrerá a intervenção de Luís Marques Mendes, o orador convidado da edição deste ano. Não sendo propriamente uma estreia, pois esta será a sua segunda presença no evento, o advogado, político e comentador atrai sempre muitas atenções pelas suas análises. Hoje não deverá ser diferente.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 4 de Dezembro, dia em, há 25 anos, foi oficializada a inscrição do bem Floresta Laurissilva da Madeira na lista do Património Mundial Natural, pela UNESCO, dois dias depois do anúncio dessa aceitação, em Marrocos. Hoje assinala-se, também, o Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem.

Agenda

09h00 - Abertura da 5.ª edição do Mercado de Natal no Campo da Barca.

10h00 - Lançamento do livro ‘Em Cima Estão As Nuvens’, de Ísis Gouveia, uma obra com a chancela da Associação de Estudantes da Francisco Franco. Miguel Albuquerque vai estar presente.

10h00 - início das reuniões do Governo Regional com os partidos para negociações de condições que permitam a aprovação do Orçamento Regional 2025. Encontros acontecem na Assembleia Legislativa da Madeira. Chega, CDS, IL e PAN já confirmaram presença. PS e JPP recusaram convite.

10h30 – arranque do Torneio Internacional da Madeira 2024 de Squash, no Hotel Sentido Galosol.

11h45 - Cerimónia do 15.º aniversário do Aeródromo de Manobra Aérea N. º3 - Porto Santo.

16h00 - Apresentação de novos espumantes branco e rosé da marca Quinta do Barbusano, em São Vicente.

17h00 - cerimónia pública da entrega do prémio +Valor Madeira (IV edição), na Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 - apresentação da obra ‘Impureza’, da autoria de Luísa Neves e editado pela Oficina da Escrita. Momento acontece na Biblioteca Municipal do Funchal.

18h30 - o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a apresentação do ‘Guia Prático de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários’, na FNAC Madeira. Uma iniciativa que contará com a presença de Pedro Ramos.

19h00 - II edição da Minimaratona de leitura, em língua portuguesa, da obra Moby-Dick, de Hermann Melville, no Museu da Baleia da Madeira.

21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, com a participação do tenor Carlos Guilherme, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

21h00 - desfile do estilista João Pedro – ‘Expressão de arte e Personalidade’ – no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Efemérides

1888 - George Eastman regista a câmara Kodak.

1945 - O Senado norte-americano aprova a entrada dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU).

1965 - É lançada a nave espacial norte-americana Gemini 7, tripulada por Frank Borman.

1970 - É constituída a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

1980 - O primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, e o ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, morrem na queda do avião em que seguiam para o Porto, em Camarate.

1992 - Álvaro Cunhal, 79 anos, abandona a liderança do PCP, que ocupou durante 30 anos, no XIV congresso do partido em Lisboa.

1995 - Começa a missão da força de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato), na Bósnia.

1996 - É lançada de Cabo Canaveral, na Florida, a sonda norte-americana Mars Pathfinder em direcção ao planeta Marte.

2007 - O atleta Mário Trindade bate, em Vila Real, o recorde do Guinness de corrida em cadeira de rodas ao efetuar 183 quilómetros em pouco mais de 18 horas.

2008 - Noventa e três países assinam em Oslo, Noruega, o tratado proíbe as munições de fragmentação, considerado o principal acordo humanitário internacional a ser concluído no último decénio.

2015 - O nadador Diogo Carvalho conquista a medalha de bronze dos 200 metros estilos dos Europeus de piscina curta, em Netanya, Israel.

2017 - O ministro das Finanças português, Mário Centeno, é eleito presidente do Eurogrupo, na segunda volta da votação realizada em Bruxelas.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse a Francisca Van Dunem como ministra da Administração Interna, que acumula essas funções com as de ministra da Justiça após saída de Eduardo Cabrita.

