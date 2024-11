PAN apela ao reforço dos apoios destinados à limpeza dos terrenos

O PAN Madeira, no âmbito da audição com o secretário das Finanças para o Orçamento 2025, alertou para as reinvindicações dos agricultores relativas ao aumento dos apoios destinados à limpeza dos terrenos.

"Temos recebido alertas por parte de agricultores e proprietários de terrenos agrícolas para a redução dos apoios destinados à limpeza dos terrenos", refere o vice porta-voz do PAN Madeira, Válter Ramos, justificando que "houve uma diminuição evidente dos apoios do quadro 2021 para o quadro 2023".

O PAN relata a situação de um proprietário "com terrenos com 10 mil m2 de área de cultivo agrícola", que recebia anteriormente "2 mil euros para a limpeza do terreno e face ao novo quadro está a receber apenas 500 euros".

"Temos no nosso programa defendido o aumento dos apoios aos agricultores, especialmente aos que promovam práticas biológicas em detrimento das tradicionais, promovendo a agricultura familiar e de subsistência e aposta em mercados locais. É neste sentido, que visitamos ontem a feira agrícola que se realizou no centro do Funchal, mantendo contatos de proximidade com os produtores regionais", defende o partido.

Segundo o PAN, alguns agricultores alertaram para "a falta de acesso à agua de rega", o que tem provocado uma diminuição da produção. A situação, revela o partido, é verificada "no Jardim da Serra e nalgumas zonas da Ponta do Sol".

"É fundamental criar mecanismos para que a água de rega chegue a todos os terrenos cultivados", reforça o PAN, que instou o Governo Regional a renegociar as verbas destinadas aos agricultores no âmbito dos quadros da União Europeia e a "compensar a falta de verbas através do orçamento regional".