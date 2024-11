Espanha reforça militares no terreno em Valência para resgatar corpos e abastecer populações

O Governo espanhol somou hoje 500 militares aos 1.200 que desde terça-feira estão nas áreas devastadas pelo mau tempo na Comunidade Valenciana, onde dezenas de pessoas continuam desaparecidas e há problemas de abastecimento de água e alimentos.

Segundo a ministra da Defesa, Margarita Robles, há mais 500 militares no terreno desde as 08:00 de hoje (07:00 em Lisboa) e nos próximos dias serão incorporados mais elementos das Forças Armadas, "todos os necessários".

"Estamos a trazê-los de toda a Espanha", afirmou, em declarações à televisão pública espanhola (TVE).

A ministra disse que os militares no terreno têm "muitíssimas missões", desde tentar encontrar pessoas ainda vivas após o temporal de terça-feira à noite a resgatar corpos, desimpedir estradas ou abastecer populações que estão sem água potável, alimentos ou medicamentos.

As Forças Armadas vão também hoje instalar duas morgues na região de Valência, assim como avançar com equipas de psicólogos para apoio a afetados e familiares das vítimas mortais, disse Margarita Robles.

"As forças armadas vão estar em todas as localidades afetadas, onde for preciso, sem nenhum tipo de limitação de meios", garantiu, confrontada com queixas de populações de várias localidades por falta de assistência mais de 48 horas após o temporal, que matou pelo menos 158 pessoas no leste de Espanha, segundo os dados oficiais.

As autoridades espanholas reconheceram na quinta-feira à noite, pela primeira vez, que ainda permanecem "dezenas e dezenas" de pessoas desaparecidas nas áreas afetadas pelo mau tempo.

A ministra da Defesa confirmou hoje que "infelizmente se está a perceber que há muitos" casos de pessoas que ficaram submersas em garagens inundadas e que existe a possibilidade de haver corpos dentro dos milhares de carros arrastados pelas águas e que continuam empilhados em ruas de diversas localidades e outras estradas.

"É uma tragédia de proporções absolutamente incríveis", assumiu a ministra.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano e como DINA em português.

O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos.