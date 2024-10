Cristina Pedra anuncia apoio mensal de 20 euros para transporte de táxis destinado a pessoas com mais de 75 anos

Na abertura da 2.ª edição da Expo Sénior 2024, que decorreu, esta tarde, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, anunciou que será implementado no início do próximo ano um apoio mensal de 20 euros para o transporte de táxis, destinado a pessoas com mais de 75 anos, visando facilitar a sua mobilidade dentro do município do Funchal.

Cristina Pedra refere que esta comparticipação tem o intuito de “combater o isolamento” e incentivar a participação ativa dos idosos nos ginásios municipais e centros comunitários, realçando que a nova medida faz parte do plano para um envelhecimento activo e saudável, um documento estratégico que abrange várias valências.

A autarca recordou que, desde a tomada de posse do actual executivo em 2021, os apoios sociais aumentaram significativamente, garantindo assistência às famílias que enfrentam dificuldades. Foi também implementada a devolução do IRS aos cidadãos do Funchal, aliviando a carga fiscal e promovendo um maior suporte financeiro às famílias.

Cristina Pedra reafirmou o compromisso de manter uma política ativa que promova eventos culturais e sociais, melhorando a qualidade de vida e promovendo a inclusão social. No Plano para o Envelhecimento Activo assegurou que tem sido desenvolvida uma estratégia voltada para um envelhecimento saudável e ativo, com programas específicos que atendem às necessidades da população sénior.

A presidente da autarquia deu conta do esforço financeiro que tem sido feito para promover o bem-estar dos munícipes, visando a construção de uma “cidade inclusiva”, e isso “é evidente no trabalho de proximidade e no apoio às famílias vulneráveis”. “Portugal, incluindo a Madeira, é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que nos obriga a implementar políticas de inclusão para construir uma sociedade mais justa e mais humanizada”, enfatizou.

A 2.ª edição da Expo Sénior 2024 decorre até a próxima quarta-feira, estando agendadas diversas atividades.

O evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, oferece um espaço onde são apresentados serviços, atividades e produtos voltados para os idosos, com o objetivo de fortalecer a qualidade de vida e a saúde desta faixa etária. A iniciativa conta com a colaboração de vários parceiros, incluindo IPSS’s, empresas, Juntas de Freguesia e outras entidades, com o objetivo de reforçar a participação ativa dos idosos na vida social e cultural da cidade.