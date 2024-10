PAN-Madeira reforça a importância do combate às plantas invasoras

Através de comunicado, o PAN-Madeira veio hoje afirmar que o combate às plantas invasoras é uma das prioridades do partido no contexto da proteção dos ecossistemas nativos e da promoção da sustentabilidade ambiental na Região Autónoma da Madeira. Neste sentido, o PAN Madeira, como membro do grupo de trabalho do Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM (PROF-RAM), "assumiu o compromisso de actuar decisivamente nesta matéria".

No âmbito do Orçamento de 2024, o PAN Madeira salienta que "conseguiu alocar 21.500 euros ao projecto 'Plantar o Futuro', destinado à reflorestação com espécies nativas". Adicionalmente, "foi assegurada a atribuição de um suplemento de transporte à Polícia Florestal, profissionais que desempenham um papel essencial de monitorização e intervenção nas áreas protegidas".

Para revisão do PROF-RAM, o PAN-Madeira diz que irá "continuar a defender a protecção e expansão de zonas críticas e sensíveis dos nossos ecossistemas".

Neste sentido propôs a Preservação das Zonas Críticas e Sensíveis, com a protecção do zambujal ao longo da costa sul, da floresta Laurissilva nos vales, do urzal de altitude e vegetação no maciço montanhoso, sendo fundamental para a manutenção da riqueza natural. O PAN-Madeira defende uma "acção incisiva para proteger e expandir estas áreas, combatendo activamente a presença de espécies invasoras que ameaçam os equilíbrios ecológicos. Defendemos ainda a criação de Zonas-Tampão para reflorestação e renaturalização em áreas onde as plantas invasoras se encontram mais disseminadas, criando zonas de utilização à prática silvopastoril".

A Madeira tem uma responsabilidade inegável na proteção dos seus ecossistemas únicos. O combate às plantas invasoras é um dos desafios mais críticos para a preservação da nossa biodiversidade e para garantir que as gerações futuras possam usufruir da nossa floresta Laurissilva, dos zambujais e dos urzais de altitude na sua plenitude. O PAN Madeira está totalmente comprometido em implementar ações concretas e eficazes para alcançar este objetivo, tendo contribuído de forma ativa para a reflorestação e acompanhamento das taxas de sucesso das nossas plantações que já são mais de 1000 árvores e que iremos retomar em breve a plantação das restantes 2000. Válter Ramos, vice-porta-voz do PAN Madeira

O PAN-Madeira diz acreditar que, "com o envolvimento de todos e um investimento contínuo, será possível preservar os ecossistemas que nos definem e que são essenciais para a nossa identidade e sustentabilidade ambiental".