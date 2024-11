Sofia Canha apela ao reforço do financiamento para a Universidade da Madeira

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República, Sofia Canha, indagou esta terça-feira, 5 de Novembro, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre o reforço do financiamento da Universidade da Madeira (UMa).

Durante a audição Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2025, na Assembleia da República, a deputada madeirense chamou a atenção para os constrangimentos que sofrem as universidades insulares, neste caso a da Madeira, pela falta de verbas necessárias, uma condição, expôs, "que compromete o crescimento da instituição, a diversificação da oferta educativa e a sua internacionalização".

Registando como positivo que o Governo mantenha a fórmula de financiamento definida pela portaria elaborada pelo Executivo socialista, a parlamentar eleita pelo círculo eleitoral da Madeira lembrou que a ex-ministra do Ensino Superior "celebrou um contrato-programa com a UMa para a transferência de seis milhões de euros de fundos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior".

A socialista constata que o Orçamento do próximo ano prevê o recurso a contratos-programa de desenvolvimento com as instituições de ensino superior e o financiamento de projectos específicos, perguntando, por isso, a Fernando Alexandre "em que se traduz o acréscimo de financiamento para a UMa e que orçamento estará disponível para o desenvolvimento de projectos específicos da Academia madeirense".

A deputada do PS destacou ainda "o papel fundamental que as universidades das Regiões Autónomas têm em termos de coesão territorial e social", evidenciando que as instituições da Madeira e dos Açores têm permitido a muitos jovens continuarem os seus estudos sem os encargos pesados com as viagens e arrendamento no território continental.

Alertando para os condicionalismos de quem vive nestas Regiões, Sofia Canha considerou necessário "compensar os custos de vida com medidas fiscais diferenciadoras e com medidas de acção social e de solidariedade que mitiguem essa condição".

Considerou ainda que o investimento programado nas residências universitárias, através do Plano de Recuperação e Resiliência, "é fundamental para acolher estudantes nas cidades", fazendo notar o facto de, no caso da Madeira, o Funchal ser "uma das cidades mais caras do país para o arrendamento e compra de imóveis".